Report: dieci piccole bugie (Di martedì 7 giugno 2022) piccole e grandi bugie non fanno bene alla politica e al giornalismo italiano. Se i giornalisti dichiarano apertamente di non poter pensare su questioni politiche come vedrete nel filmato integrale dell’intervista, chi pensa per loro conto? Chi commissiona i servizi riempiti di piccole e grandi bugie e omissioni? Mio malgrado sono costretto nuovamente a fare chiarezza su 10 fake news o storie raccontate a metà per tutelare la storia di Rousseau e del Fu MoVimento 5 Stelle. In questi anni ho capito che spesso interessa più il “verosimile” che il “vero”. Se una storia è falsa, ma può sembrare vera, allora si butta in pasto ai lettori. 1- Conflitto di interessi – iniziamo a parlarne veramente Da molto tempo si continua con una litania sul conflitto di interessi che mi riguarderebbe. Io non mi ci sono mai trovato avendo ... Leggi su ilblogdellestelle (Di martedì 7 giugno 2022)e grandinon fanno bene alla politica e al giornalismo italiano. Se i giornalisti dichiarano apertamente di non poter pensare su questioni politiche come vedrete nel filmato integrale dell’intervista, chi pensa per loro conto? Chi commissiona i servizi riempiti die grandie omissioni? Mio malgrado sono costretto nuovamente a fare chiarezza su 10 fake news o storie raccontate a metà per tutelare la storia di Rousseau e del Fu MoVimento 5 Stelle. In questi anni ho capito che spesso interessa più il “verosimile” che il “vero”. Se una storia è falsa, ma può sembrare vera, allora si butta in pasto ai lettori. 1- Conflitto di interessi – iniziamo a parlarne veramente Da molto tempo si continua con una litania sul conflitto di interessi che mi riguarderebbe. Io non mi ci sono mai trovato avendo ...

Advertising

marzialex75 : RT @reportrai3: Dieci anni fa il territorio di Mirandola e della bassa modenese fu colpito da un devastante terremoto che mise in ginocchio… - Frankf1842 : RT @reportrai3: Dieci anni fa il territorio di Mirandola e della bassa modenese fu colpito da un devastante terremoto che mise in ginocchio… - Mafara72 : RT @reportrai3: Dieci anni fa il territorio di Mirandola e della bassa modenese fu colpito da un devastante terremoto che mise in ginocchio… - Gabriel90719266 : RT @reportrai3: Dieci anni fa il territorio di Mirandola e della bassa modenese fu colpito da un devastante terremoto che mise in ginocchio… - GaleazzoLidia : RT @reportrai3: Dieci anni fa il territorio di Mirandola e della bassa modenese fu colpito da un devastante terremoto che mise in ginocchio… -