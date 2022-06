Rdc, Carfagna “Finalità non in discussione, ma serve revisione” (Di martedì 7 giugno 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – “Bisogna riflettere su come rafforzare e migliorare il reddito di cittadinanza, uno strumento di sostegno al reddito che c'è in tutti i paesi europei e non può certo essere messo in discussione adesso in Italia dopo che due anni di pandemia hanno ampliato le sacche di povertà”. Così il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara Carfagna, a margine della conferenza programmatica organizzata a Napoli da Noi con l'Italia. “Certamente – spiega – il reddito di cittadinanza non ha funzionato, ci sono stati tantissimi abusi, tante persone che lo hanno percepito che non avevano titoli e diritto, uno spreco enorme di risorse pubbliche, ma io non metterei però in discussione le Finalità che con quello strumento bisogna raggiungere, e cioè la necessità di sostenere chi non è in grado di lavorare, chi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) NAPOLI (ITALPRESS) – “Bisogna riflettere su come rafforzare e migliorare il reddito di cittadinanza, uno strumento di sostegno al reddito che c'è in tutti i paesi europei e non può certo essere messo inadesso in Italia dopo che due anni di pandemia hanno ampliato le sacche di povertà”. Così il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Mara, a margine della conferenza programmatica organizzata a Napoli da Noi con l'Italia. “Certamente – spiega – il reddito di cittadinanza non ha funzionato, ci sono stati tantissimi abusi, tante persone che lo hanno percepito che non avevano titoli e diritto, uno spreco enorme di risorse pubbliche, ma io non metterei però inleche con quello strumento bisogna raggiungere, e cioè la necessità di sostenere chi non è in grado di lavorare, chi ...

