Per Medvedev gli occidentali sono “bastardi degenerati”, ma per Salvini è l'uomo del dialogo (Di martedì 7 giugno 2022) Il suo canale telegram è il luogo dove Dmitri Medvedev parla senza peli sulla lingua (e a volte sfiora pericolosamente il delirio). Oggi l’ex presidente della Russia e storico alleato di Putin ha definito gli occidentali “bastardi degenerati” e ha promesso che farà di tutto “per farli sparire”. “Li odio”, dice l'attuale numero due del Consiglio di sicurezza russo. Sul come intende far sparire gli occidentali, poi, ci sono pochi dubbi, essendo Medvedev il politico russo dell’entourage di Putin che nomina con maggiore disinvoltura (anche scherzandoci su) l’utilizzo della bomba atomica. “Parole inaccettabili”, ha detto il ministro degli Esteri Lugi Di Maio, che “allontanano da parte russa la ricerca della pace”. A maggior ragione perché arrivano dalla stessa persona ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 7 giugno 2022) Il suo canale telegram è il luogo dove Dmitriparla senza peli sulla lingua (e a volte sfiora pericolosamente il delirio). Oggi l’ex presidente della Russia e storico alleato di Putin ha definito gli” e ha promesso che farà di tutto “per farli sparire”. “Li odio”, dice l'attuale numero due del Consiglio di sicurezza russo. Sul come intende far sparire gli, poi, cipochi dubbi, essendoil politico russo dell’entourage di Putin che nomina con maggiore disinvoltura (anche scherzandoci su) l’utilizzo della bomba atomica. “Parole inaccettabili”, ha detto il ministro degli Esteri Lugi Di Maio, che “allontanano da parte russa la ricerca della pace”. A maggior ragione perché arrivano dalla stessa persona ...

