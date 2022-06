PAMELA PRATI CONTESA DA CONTI E SIGNORINI: LA VEDREMO A TALE E QUALE O AL GFVIP? (Di martedì 7 giugno 2022) PAMELA PRATI è al centro delle trattative di due importanti programmi autunnali. Da una parte c’è Carlo CONTI e il suo TALE e QUALE Show, dall’altra parte Alfonso SIGNORINI e Grande Fratello Vip. Da un mesetto si parla di un corteggiamento per avere la chiacchierata showgirl nel reality di Canale 5, dicono i bene informati, ma oggi Dagospia svela che anche gli occhi di Rai1 sono puntati sulla ex star del Bagaglino, nonché fidanzata immaginaria di Mark Caltagirone. “TALE e QUALE Show attinge a piene mani dal Grande Fratello Vip: quasi confermati Alex Belli e Davide Silvestri. In pole position PAMELA PRATI pronta al grande rientro in tv. Katia Ricciarelli in forse anche perché la vorrebbero come opinionista al GF Vip ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 7 giugno 2022)è al centro delle trattative di due importanti programmi autunnali. Da una parte c’è Carloe il suoShow, dall’altra parte Alfonsoe Grande Fratello Vip. Da un mesetto si parla di un corteggiamento per avere la chiacchierata showgirl nel reality di Canale 5, dicono i bene informati, ma oggi Dagospia svela che anche gli occhi di Rai1 sono puntati sulla ex star del Bagaglino, nonché fidanzata immaginaria di Mark Caltagirone. “Show attinge a piene mani dal Grande Fratello Vip: quasi confermati Alex Belli e Davide Silvestri. In pole positionpronta al grande rientro in tv. Katia Ricciarelli in forse anche perché la vorrebbero come opinionista al GF Vip ...

