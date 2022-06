Onu | ambasciatore russo abbandona la sala durante l’intervento di Michel Il presidente del Consiglio ue | “Più facile che ascoltare la verità”

(Di martedì 7 giugno 2022) IldelEuropeo Charlesha ‘ripreso’ in diretta l’all’Onu, Vasily Nebenzya, per aver deciso dire lanel corso del suo intervento e lo ha accusato di non voler“parole di”. Fonti Ue sottolineano come questa sia la prima volta che l’lascia ildi Sicurezza nel corso di una sessione dedicata all’Ucraina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

