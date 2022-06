Morte Roberto Brunetti ‘Er Patata’, parla il fratello: ‘Non c’entra la droga, è morto d’infarto’ (Di martedì 7 giugno 2022) Continua ad essere avvolta nel ‘mistero’ la Morte di Roberto Brunetti, il noto attore romano meglio conosciuto con il soprannome di ‘Er Patata‘. Lui che aveva recitato anche in Romanzo Criminale venerdì sera, poco dopo le 22, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Roma, in via Arduino. Una casa in perfetto ordine, nulla messo a soqquadro e quella droga, hashish e cocaina, trovata vicino al corpo, che subito ha fatto pensare a molti a una Morte per overdose. Una pista che potrebbe essere vagliata, ma ancora non confermata. Una pista a cui non crede il fratello Daniele, che ai microfoni di Barbara D’Urso ha sostenuto la sua tesi: l’attore è morto d’infarto, non per la sostanza stupefacente. ‘Roberto Brunetti pesava 130 kg, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 giugno 2022) Continua ad essere avvolta nel ‘mistero’ ladi, il noto attore romano meglio conosciuto con il soprannome di ‘Er Patata‘. Lui che aveva recitato anche in Romanzo Criminale venerdì sera, poco dopo le 22, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Roma, in via Arduino. Una casa in perfetto ordine, nulla messo a soqquadro e quella, hashish e cocaina, trovata vicino al corpo, che subito ha fatto pensare a molti a unaper overdose. Una pista che potrebbe essere vagliata, ma ancora non confermata. Una pista a cui non crede ilDaniele, che ai microfoni di Barbara D’Urso ha sostenuto la sua tesi: l’attore èd’infarto, non per la sostanza stupefacente. ‘pesava 130 kg, ...

