Moneta: questa vale 1 milione di euro, controlla bene in casa (Di martedì 7 giugno 2022) Parliamo di una delle monete che valgono di più a livello mondiale. Giunge da noi intatta dall'Antica Roma, scopriamo di cosa si tratta. Il valore associato ad una data Moneta, non sempre corrisponde effettivamente a quello reale: alcuni pezzi unici infatti valgono molto di più. Il valore reale viene attribuito sulla base di alcune condizioni particolari. Esso può dipendere dall'anno in cui la Moneta è stata coniata, l'occasione, il periodo storico, la quantità di monete emesse al pubblico cittadino. Più una Moneta risulta rara ed introvabile, maggior sarà il suo valore effettivo. Monete (Pixabay)In questo caso, parliamo di un pezzo (quasi unico) che vale ben 1.407.550 milioni di dollari. Una cifra sensazionale, confermata all'asta organizzata da Numismatica Ars Classica, occasione in cui un ...

