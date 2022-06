Molto nuvoloso con pioggia e temporali, migliora da giovedì (Di martedì 7 giugno 2022) Sguardo al cielo e al bollettino ufficiale del Centro Meteo Lombardo, ecco le previsioni per oggi e i prossimo giorni a cura di Maurizio Sabatino. ANALISI SINOTTICA l’azione del minimo pressorio presente sulla Danimarca sarà responsabile, sulle nostre regioni settentrionali, dell’afflusso di aria fredda e instabile. Avremo quindi un temporaneo e lieve calo pressorio del promontorio sub-tropicale associata a instabilità che caratterizzerà la giornata odierna fino al tardo pomeriggio e un lieve calo delle temperature. Instabilità che sarà presente anche per la giornata di domani, dapprima sui rilievi, in estensione pomeridiana anche sulle pianure. Il promontorio sub-tropicale tornerà a far sentire la sua presenza dalla giornata di giovedì. Martedì 7 giugno 2022 Tempo Previsto: giornata all’insegna dell’instabilità. Molto nuvoloso già ... Leggi su bergamonews (Di martedì 7 giugno 2022) Sguardo al cielo e al bollettino ufficiale del Centro Meteo Lombardo, ecco le previsioni per oggi e i prossimo giorni a cura di Maurizio Sabatino. ANALISI SINOTTICA l’azione del minimo pressorio presente sulla Danimarca sarà responsabile, sulle nostre regioni settentrionali, dell’afflusso di aria fredda e instabile. Avremo quindi un temporaneo e lieve calo pressorio del promontorio sub-tropicale associata a instabilità che caratterizzerà la giornata odierna fino al tardo pomeriggio e un lieve calo delle temperature. Instabilità che sarà presente anche per la giornata di domani, dapprima sui rilievi, in estensione pomeridiana anche sulle pianure. Il promontorio sub-tropicale tornerà a far sentire la sua presenza dalla giornata di. Martedì 7 giugno 2022 Tempo Previsto: giornata all’insegna dell’instabilità.già ...

