Meteo martedì: stop all’anticiclone africano e nuovi forti temporali al Nord (Di martedì 7 giugno 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Un vortice di bassa pressione in movimento dal Mare del Nord verso la Scandinavia orchestrerà una perturbazione destinata all’Europa centrale e al Nord Italia. Già nella serata di lunedì il fronte collegato raggiungerà dall’Atlantico le regioni settentrionali a partire dall’arco alpino e darà luogo a piogge e rovesci sparsi che nella notte su martedì potranno risultare anche temporaleschi. Le ore del mattino di martedì si apriranno all’insegna di una diffusa instabilità, destinata anche a parte della Val Padana, a causa dell’indebolimento dell’anticiclone in corrispondenza delle nostre regioni settentrionali. Sul resto della penisola invece proseguirà l’azione stabilizzante dell’anticiclone africano, responsabile anche di temperature elevate. Ecco i ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 7 giugno 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Un vortice di bassa pressione in movimento dal Mare delverso la Scandinavia orchestrerà una perturbazione destinata all’Europa centrale e alItalia. Già nella serata di lunedì il fronte collegato raggiungerà dall’Atlantico le regioni settentrionali a partire dall’arco alpino e darà luogo a piogge e rovesci sparsi che nella notte supotranno risultare anche temporaleschi. Le ore del mattino disi apriranno all’insegna di una diffusa instabilità, destinata anche a parte della Val Padana, a causa dell’indebolimento dell’anticiclone in corrispondenza delle nostre regioni settentrionali. Sul resto della penisola invece proseguirà l’azione stabilizzante dell’anticiclone, responsabile anche di temperature elevate. Ecco i ...

