La piccola è tutta suo padre

(Di martedì 7 giugno 2022) Guerra tra i Cambridge e i Sussex anche a colpi di pupi? Mentre in Gran Bretagna tutti parlano del principino Louis e delle sue espressioni divertenti, ecco arrivare la risposta di Harry e Meghan: le prime due foto della loro secondogenita Lilibet, scattate da Misan Harriman, un fotografo amico di mamma e papà. Leggi anche › Lilibet, ti presento Lilibet: la regina Elisabetta ha finalmente incontrato la figlia di Harry e Meghan › Harry e Meghan alla funzione religiosa per il Giubileo, ma il resto della Royal Family li ignora La festa di Lilibet senza i cuginetti Cambridge Le immagini – la prima con la bimba da sola seduta in un prato, mentre la seconda la vede in braccio a mamma e accanto ad altre invitate – ...