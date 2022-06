Juve, spunta Berardi (Di martedì 7 giugno 2022) Intoppi con Angel Di Maria, la Juventus valuta altri nomi: stando a Sky Sport, i bianconeri hanno avviato i primi contatti esplorativi per Domenico... Leggi su calciomercato (Di martedì 7 giugno 2022) Intoppi con Angel Di Maria, lantus valuta altri nomi: stando a Sky Sport, i bianconeri hanno avviato i primi contatti esplorativi per Domenico...

Advertising

Gazzetta_it : Juve-Atletico, Morata per Kean si può fare. E spunta De Paul #calciomercato - infoitsport : Rabiot via dalla Juve? Spunta una clamorosa ipotesi: agente al lavoro - DanyRoss70 : RT @juventibus: #JBLIVE ???? DIRETTA ORE 23.00 #Juve su Di Ma… ecco che spunta il piano B ?? da #Cuadrado a #Morata come cambiano le notiz… - Domenico1oo777 : RT @juventibus: #JBLIVE ???? DIRETTA ORE 23.00 #Juve su Di Ma… ecco che spunta il piano B ?? da #Cuadrado a #Morata come cambiano le notiz… - ZonaBianconeri : RT @juventibus: #JBLIVE ???? DIRETTA ORE 23.00 #Juve su Di Ma… ecco che spunta il piano B ?? da #Cuadrado a #Morata come cambiano le notiz… -