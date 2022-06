Italia alla vigilia di una guerra civile ma nessuno sembra accorgersene (Di martedì 7 giugno 2022) Sempre più frequentemente situazioni che erano rimaste incagliate per tempi biblici o quasi, trovano uno sblocco determinato da altre emergenze che, in qualche modo, hanno punti di contatto con le stesse. Affrontando lunedì l’argomento salario minimo, il particolare che, riferendosi all’ Italia, stride maggiormente è che essa sia compresa in quel 20% circa di paesi EU che, fino a poche ore fa, per un motivo o per un altro, avevano da tempo lasciato nelle retrovie l’argomento. In campagna ricorre spesso l’accompagnare tale fenomenologia con il commento:” ciò che non accade negl anni, finisce col concretarsi in poche ore. Così, martedì mattina all’ alba, dopo una nottata di lavoro, la Commissione EU ha varato qualcosa che riguarda la materia.È bene precisare che, da quel poco che si è appreso in via ufficiosa, non si tratta nè di una direttiva nè di un provvedimento ... Leggi su ildenaro (Di martedì 7 giugno 2022) Sempre più frequentemente situazioni che erano rimaste incagliate per tempi biblici o quasi, trovano uno sblocco determinato da altre emergenze che, in qualche modo, hanno punti di contatto con le stesse. Affrontando lunedì l’argomento salario minimo, il particolare che, riferendosi all’, stride maggiormente è che essa sia compresa in quel 20% circa di paesi EU che, fino a poche ore fa, per un motivo o per un altro, avevano da tempo lasciato nelle retrovie l’argomento. In campagna ricorre spesso l’accompagnare tale fenomenologia con il commento:” ciò che non accade negl anni, finisce col concretarsi in poche ore. Così, martedì mattina all’ alba, dopo una nottata di lavoro, la Commissione EU ha varato qualcosa che riguarda la materia.È bene precisare che, da quel poco che si è appreso in via ufficiosa, non si tratta nè di una direttiva nè di un provvedimento ...

Advertising

wallacemick : L'Italia deve dire No alla #NATO - Ricorda sempre che la NATO è per la Guerra, non per la Pace... - AndreaOrlandosp : L'ok alla direttiva su #salariominimo è una buona notizia per contrastare il lavoro povero e dare a tutti i lavorat… - fattoquotidiano : La pubblicazione da parte del Corriere della Sera dell’elenco dei putiniani d’Italia è un pasticciaccio che più bru… - CislRc : RT @CislNazionale: “Il Sud può essere più di una semplice piattaforma logistica,può diventare un hub industriale vivo e dinamico con reti m… - ghio_igor : RT @marioadinolfi: Grottesco Di Maio che fa convocare alla Farnesina l’ambasciatore russo, che inevitabilmente gli ricorda che ha detto che… -