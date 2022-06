Gli aiuti occidentali all’Ucraina sono destinati a diminuire?

(Di martedì 7 giugno 2022) «Continueremo a collaborare con i nostri alleati e partner sulle sanzioni russe, le più dure mai imposte a una grande economia. Continueremo a fornirearmi avanzate, inclusi missili anticarro, missili antiaerei, artiglieria pesante e sistemi di missili di precisione, radar, veicoli aerei senza pilota, elicotteri Mi-17 e munizioni. Invieremo anche altri miliardi in assistenza finanziaria, come autorizzato dal Congresso. Lavoreremo con i nostri alleati e partner per affrontare la crisi alimentare globale che l’aggressione russa sta peggiorando». In un guest essay ospitato dal New York Times il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha rimarcato l’impegno indispensabile del suo Paese – e di tutto l’Occidente – nel supportocontro la Russia. L’articolo pubblicato il 31 maggio è esemplificativo di una condizione ormai non più ...

Advertising

santegidionews : Storie dall'#Ucraina: gli aiuti umanitari e l'impegno di Sant'Egidio a Ivano-Frankivs'k. VIDEO - HabubJadi : RT @wesatimes: L'ONU taglia del 50% gli aiuti umanitari ai rifugiati Saharawi. #Wesatimes - biacapparelli : RT @SfigaCatrame: #Donbass, scoperto deposito dove l'esercito ucraino, ammassava gli aiuti umanitari rubati e destinati alla popolazione. L… - alkhimiyah : RT @SfigaCatrame: #Donbass, scoperto deposito dove l'esercito ucraino, ammassava gli aiuti umanitari rubati e destinati alla popolazione. L… - ndiiorio1 : RT @EBurreddu: Quelli che inviano aiuti agli ukraini, erano gli stessi che hanno impedito ad un senza tetto di entrare alla caritas perché… -

Corriere della Sera

Covid, via libera dell'Ue adall'Italia per 677 milioni Il regime autorizzato dalla Commissione Ue mira a sostenereinvestimenti privati in beni materiali e immateriali come... Gentiloni: l'...A destra si è convinti che occorra sperare nel primo turno, nella convinzione che nei ballottaggisiano molto più scarsi rispetto al centro - sinistra, in grado di succhiare fra civici e ... Fisco ed energia, quel che serve non sono gli aiuti ma semplificare Le imprese italiane esportatrici in Ucraina, Russia e Bielorussia potranno ottenere finanziamenti agevolati da Simest per diversificare altrove i loro investimenti esteri; anche attraverso il ...Autocertificazione aiuti di Stato senza fretta. Entro il 31 dicembre 2022 l'Agenzia delle entrate dovrà infatti caricare sull'apposito registro nazionale, gli aiuti ricevuti dalle imprese nell'anno 20 ...