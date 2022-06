Fratoianni tende la mano a Salvini sullo stop delle armi all' Ucraina

Advertising

Domani

...in quale civiltà e campo di valori lo piazzate Stiamo parlando di un signore che nonma ... Perché l'altra incredibile vicenda di questa situazione, è che mentre la retorica bellicista...... al confine con la Russia, se Letta, Landini,, Acerbo non lo sapessero) nell'UE e nella ... questo sanguinario soggetto imperialista contemporaneo - gli USA - oggi sia lo stesso che... Letta non vuole rompere con M5S ma per i collegi prepara un «piano B»