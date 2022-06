Florida | bimbo di 2 anni trova una pistola carica e uccide il padre

Advertising

MediasetTgcom24 : Florida, bimbo 2 anni trova arma incustodita: spara e uccide il padre #Usa #Florida - SciiKimici : RT @annaguaita: Un bimbo di 2 anni spara e uccide il padre in Florida dopo che la mamma aveva lasciato incustodita una pistola carica Ora… - GFrancoManfredi : RT @annaguaita: Un bimbo di 2 anni spara e uccide il padre in Florida dopo che la mamma aveva lasciato incustodita una pistola carica Ora… - DaniezSan : RT @annaguaita: Un bimbo di 2 anni spara e uccide il padre in Florida dopo che la mamma aveva lasciato incustodita una pistola carica Ora… - TGianpaolo : RT @annaguaita: Un bimbo di 2 anni spara e uccide il padre in Florida dopo che la mamma aveva lasciato incustodita una pistola carica Ora… -

L'incidente è avvenuto in, a Orlando, il 26 maggio scorso. La polizia giunta nell'... Ilha trovato la pistola in una busta per terra e ha puntato al padre , che stava giocando a un ...Untrova una pistola carica, la impugna, la rivolge verso il padre e spara, uccidendolo. La tragedia si è consumata a Tobie Court, Orlando , in. La vittima, Reggie Maybry (26 anni), in ...È accaduto in Florida. Lo stato di New York innalza a 21 anni l'età minima per l'acquisto di armi semiautomatiche ...Era facilmente accessibile, anche a un bambino di 2 anni, e il risultato è una tragedia che nessuno in questa comunità può davvero comprendere”. A Orlando, in Florida, un bimbo di due anni ha trovato ...