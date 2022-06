Domani e giovedì Draghi incontrerà Macron a Parigi (Di martedì 7 giugno 2022) AGI- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, mercoledì 8 e giovedì 9 giugno si recherà a Parigi per un incontro con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, e per partecipare alla Cerimonia di apertura della Riunione a livello ministeriale del Consiglio dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). La riunione sarà presieduta dall'Italia, con la Norvegia e il Messico vice presidenti, e i ministri - informa sempre Palazzo Chigi - dibatteranno sul tema 'Il futuro che vogliamo: politiche migliori per la prossima generazione e una transizione sostenibile'. Di seguito i dettagli del programma: mercoledì 8 giugno ore 20.15 - arrivo del presidente del Consiglio al Palazzo dell'Eliseo. A seguire, cena di lavoro con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel ... Leggi su agi (Di martedì 7 giugno 2022) AGI- Il presidente del Consiglio, Mario, mercoledì 8 e9 giugno si recherà aper un incontro con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel, e per partecipare alla Cerimonia di apertura della Riunione a livello ministeriale del Consiglio dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). La riunione sarà presieduta dall'Italia, con la Norvegia e il Messico vice presidenti, e i ministri - informa sempre Palazzo Chigi - dibatteranno sul tema 'Il futuro che vogliamo: politiche migliori per la prossima generazione e una transizione sostenibile'. Di seguito i dettagli del programma: mercoledì 8 giugno ore 20.15 - arrivo del presidente del Consiglio al Palazzo dell'Eliseo. A seguire, cena di lavoro con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel ...

