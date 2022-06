Advertising

la Repubblica

... Jamie Jones, Leee Dennis Ferrer tra gli altri ma è un'artista in grado di nutrire un ...in un club in cui era richiesto di suonare musica più commerciale e suonavo tracce che spaziavano tra...... il primo e sin qui unico (se vogliamo transigere sull'eccezioneFroome) era stato Alan Van ... il quale non ha però impedito qualche fuoriuscita per esempio ai - 12 si è mosso Tobias(Jumbo) ... Chris Foss, da Superman alle colonie extraterrestri Inglese, 76 anni, è tra gli artisti che hanno immaginato il mondo com’è oggi: collaborando con registi come Jodorowsky, Ridley Scott e ...