Calciomercato Milan – Di Marzio | “Botman e Sanches a fuoco lento”

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Incontro nei prossimi giorni per il futuro di #Ibrahimovic. Vanno avanti a fuoco lento i contatti… - cmdotcom : La scelta del #Milan: #Saelemaekers è sul mercato, fissato il prezzo - cmdotcom : #Lang in pressing, vuole il #Milan: le condizioni del #Bruges e l'idea di #Maldini - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: Una situazione di #calciomercato da monitorare con attenzione?? - 2003_manchester : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Incontro nei prossimi giorni per il futuro di #Ibrahimovic. Vanno avanti a fuoco lento i contatti per #Sanch… -

Il classe 1999 - autore della rete decisiva nella finale di Conference League - piace anche aled è seguito anche dalla Juventus e dal Newcastle United . Bloccati Celik e Solbakken Il mercato ...Commenta per primo Christopher Nkunku , trequartista di proprietà del Lipsia accostato, oltre a Psg, Manchester United e Real Madrid anche al, ha parlato così del suo futuro e di una sua possibile permanenza: 'Non è un segreto. Ci sono club interessati a me. Il Lipsia farà di tutto per trattenermi'. Lo riporta il Mundo Deportivo .Il Monza sogna in grande e punta a costruire una squadra che possa ambire a ben più di una semplice salvezza. Galliani è già al lavoro per rinforzare la rosa da consegnare ...Per il reparto avanzato occhi su Andrea Pinamonti che tornerà all'Inter dopo il prestito all'Empoli. Per la difesa, invece, l'ex ad del Milan vuole provare a inserirsi per Alessio Romagnoli. Secondo ...