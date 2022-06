Calciomercato, la Cremonese punta due giovani azzurrini per la Serie A (Di martedì 7 giugno 2022) La neopromossa Cremonese si prepara ad affrontare la stagione in Serie A, 26 anni dopo l’ultima volta. Il mercato è già attivo e i grigiorossi puntano due giovani azzurrini: si tratta di Pietro Pellegri ed Edoardo Bove Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la squadra neopromossa è molto interessata ai due giovani, rispettivamente del Torino(in prestito dal Monaco) e della Roma. Pellegri, classe 2001, è arrivato a Torino nel mercato invernale e a fine prestito c’è la possibilità di riscattarlo a circa 6 milioni di euro. Pietro Pellegri Torino L’attaccante italiano ha totalizzato 15 presenze da gennaio in Serie A con un solo gol e dopo alcune stagioni complicate, senza trovare lo spazio che voleva, sarebbe pronto per la consacrazione ... Leggi su rompipallone (Di martedì 7 giugno 2022) La neopromossasi prepara ad affrontare la stagione inA, 26 anni dopo l’ultima volta. Il mercato è già attivo e i grigiorossino due: si tratta di Pietro Pellegri ed Edoardo Bove Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la squadra neopromossa è molto interessata ai due, rispettivamente del Torino(in prestito dal Monaco) e della Roma. Pellegri, classe 2001, è arrivato a Torino nel mercato invernale e a fine prestito c’è la possibilità di riscattarlo a circa 6 milioni di euro. Pietro Pellegri Torino L’attaccante italiano ha totalizzato 15 presenze da gennaio inA con un solo gol e dopo alcune stagioni complicate, senza trovare lo spazio che voleva, sarebbe pronto per la consacrazione ...

