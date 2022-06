Buon compleanno a Pippo Baudo, icona della tv (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Buon compleanno a Pippo Baudo che oggi, 7 giugno, compie 86 anni. Nato nel 1936 a Militello in provincia di Catania, con la sua carriera lunghissima, costellata di successi e di audience, è senza dubbio un maestro della tv. Laureato in legge (anche se non ha mai svolto alcuna attività forense), partecipa giovanissimo a programmi televisivi (la sua prima apparizione nel 1959 nel varietà ‘La conchiglia d’Oro’, condotto da Enzo Tortora). E dagli inizi degli anni ’60 si dedica alla conduzione di trasmissioni televisive. Nel 1968 il primo Festival di Sanremo. E poi giochi a premi (‘Un colpo di fortuna’ accanto a Paola Tedesco, ‘Chi?’ in coppia con Elisabetta Virgili, ‘Secondo voi’, quiz abbinato alla Lotteria Italia, ‘scopre’ Fioretta Mari, Tullio Solenghi, Beppe Grillo), varietà ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) –che oggi, 7 giugno, compie 86 anni. Nato nel 1936 a Militello in provincia di Catania, con la sua carriera lunghissima, costellata di successi e di audience, è senza dubbio un maestrotv. Laureato in legge (anche se non ha mai svolto alcuna attività forense), partecipa giovanissimo a programmi televisivi (la sua prima apparizione nel 1959 nel varietà ‘La conchiglia d’Oro’, condotto da Enzo Tortora). E dagli inizi degli anni ’60 si dedica alla conduzione di trasmissioni televisive. Nel 1968 il primo Festival di Sanremo. E poi giochi a premi (‘Un colpo di fortuna’ accanto a Paola Tedesco, ‘Chi?’ in coppia con Elisabetta Virgili, ‘Secondo voi’, quiz abbinato alla Lotteria Italia, ‘scopre’ Fioretta Mari, Tullio Solenghi, Beppe Grillo), varietà ...

Advertising

acmilan : ?? Marcos Cafu, still going as strong as ever at 52! ?? ?? Uno dei sorrisi più belli mai visti a San Siro: buon comp… - OfficialASRoma : Buon compleanno, Ebrima Darboe! ???? Il centrocampista giallorosso compie 21 anni! ?? #ASRoma - UEFAcom_it : Buon compleanno, AS Roma ?? ?? ?? #AccaddeOggi nel 1927: viene fondata la Roma ?? #UECL | @OfficialASRoma - CiriCintria : A te che sei il mio grande amore Ed il mio amore grande A te che hai preso la mia vita E ne hai fatto molto di più… - giusbrindisi : #Repost @zonabianca_tv with @make_repost ··· Oggi il nostro conduttore compie gli anni. Buon compleanno a… -