Boris Johnson è più debole che mai (Di martedì 7 giugno 2022) Ha vinto un voto di fiducia con una maggioranza risicata, e i precedenti non fanno ben sperare per il futuro della sua leadership Leggi su ilpost (Di martedì 7 giugno 2022) Ha vinto un voto di fiducia con una maggioranza risicata, e i precedenti non fanno ben sperare per il futuro della sua leadership

Advertising

Agenzia_Ansa : Boris Johnson strappa il rinnovo nella consultazione a scrutinio segreto sulla sua leadership in seno al Partito Co… - rtl1025 : ?? Urne chiuse e scrutinio in corso nell'ambito del voto indetto in seno al Partito Conservatore britannico in segui… - repubblica : Regno Unito, Boris Johnson si salva dal voto di sfiducia sul Partygate: 211 a favore, 148 contrari - angiuoniluigi : RT @repubblica: Boris Johnson si salva dal voto di sfiducia. Ma la sua maggioranza è ridotta all’osso - angiuoniluigi : RT @ultimenotizie: Volodymyr #Zelensky esprime gratitudine al premier Boris #Johnson. All'indomani dell'annuncio di Londra sulle forniture… -