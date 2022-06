Billie Jean King: «i tennisti dovrebbero giocare con la maglia con nome e numero, come calcio e Nba» (Di martedì 7 giugno 2022) Il Corriere della Sera intervista la ex tennista Billie Jean King che parla del marketing del tennis. Dice; «Bisognerebbe vietare ai giocatori che hanno lo stesso brand di vestirsi uguali quando si affrontano! Immagini se succedesse nel calcio o nel basket: due squadre identiche, difficili da distinguere? E scriviamo i loro nomi sulla schiena, mettiamo il numero e ritiriamolo a fine carriera, come certi calciatori o le stelle dell’Nba. Sarebbe più facile scegliere, identificarsi, fare il tifo. Oh boy! Al nostro sport manca un servizio di customer care: dovremmo andare incontro al consumatore, non rendergli la vita difficile!». «C’è un argomento di cui non parliamo mai abbastanza: come conquistiamo i giovani in un mondo in cui i ragazzi hanno sempre più fretta e ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 giugno 2022) Il Corriere della Sera intervista la ex tennistache parla del marketing del tennis. Dice; «Bisognerebbe vietare ai giocatori che hanno lo stesso brand di vestirsi uguali quando si affrontano! Immagini se succedesse nelo nel basket: due squadre identiche, difficili da distinguere? E scriviamo i loro nomi sulla schiena, mettiamo ile ritiriamolo a fine carriera,certi calciatori o le stelle dell’Nba. Sarebbe più facile scegliere, identificarsi, fare il tifo. Oh boy! Al nostro sport manca un servizio di customer care: dovremmo andare incontro al consumatore, non rendergli la vita difficile!». «C’è un argomento di cui non parliamo mai abbastanza:conquistiamo i giovani in un mondo in cui i ragazzi hanno sempre più fretta e ...

