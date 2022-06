Andy Carroll si sposa, l’addio al celibato passato con due donne (Di martedì 7 giugno 2022) Il calciatore inglese Andy Carroll ha rischiato di far saltare le nozze con Billi Mucklow. L’attaccante aveva passato la sera dell’addio al celibato con due donne nello stesso letto. La moglie però ha creduto alla versione della punta del West Bromwich Albion. Andy Carroll, una notte quasi fatale A seguito di una serata ad alto tasso alcolemico in un nightclub di Dubai, il 33 enne ha rischiato seriamente di buttare all’aria il matrimonio con l’imprenditrice Billi Mucklow. L’attaccante del West Bromwich infatti è stato immortalato in uno scatto con un’altra donna, Taylor Jane Wilkey. In poco tempo si è aperto uno scandalo che ha portato l’atleta sulle prime pagine dei tabloid nazionali. Sia Taylor che l’amica (Phoebe Robb), non presente durante ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 giugno 2022) Il calciatore ingleseha rischiato di far saltare le nozze con Billi Mucklow. L’attaccante avevala sera delalcon duenello stesso letto. La moglie però ha creduto alla versione della punta del West Bromwich Albion., una notte quasi fatale A seguito di una serata ad alto tasso alcolemico in un nightclub di Dubai, il 33 enne ha rischiato seriamente di buttare all’aria il matrimonio con l’imprenditrice Billi Mucklow. L’attaccante del West Bromwich infatti è stato immortalato in uno scatto con un’altra donna, Taylor Jane Wilkey. In poco tempo si è aperto uno scandalo che ha portato l’atleta sulle prime pagine dei tabloid nazionali. Sia Taylor che l’amica (Phoebe Robb), non presente durante ...

