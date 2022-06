(Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu (Adnkronos) - "Occorre che sia chiaro a tutti che se domani il @pdnetwork voterà a favore del full electric e contro la neutralità tecnologica, non considerando biocarburanti e impatto su catena di fornitura (dipendenza da batterie cinesi);ra' la/veicoli commerciali". Lo scrive su Twitter Carlocitando il messaggio con cui Enrico Letta ha annunciato il sì del Pd al Parlamento europeo sul piano europeo sulle emissioni 'Fit for 55'.

Advertising

TV7Benevento : Ambiente: Calenda, 'con il sì a Fit for 55 il Pd distrugge la filiera automotive' - - LavoroLazio_com : Verde pubblico, De Gregorio (L. Calenda): 'Assessorato ambiente intensifichi sfalcio erba contro incendi e bonifich… - Affaritaliani : Termovalorizzatore: “Gualtieri ha tradito i suoi elettori” De Santis, civica Raggi: “Il referendum è da ipocriti” L… -

Il Tempo

ha una prospettiva post voto: "Il copione delle elezioni 2023 non è già scritto ma noi ... dei nostri figli e del nostro. I gruppi di Salvini e Meloni si sono schierati contro e hanno ......si dice 'favorevole a continuare il sostegno militare'. Su tutti risuonano le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che, in occasione della Giornata mondiale dell',... Ambiente: Calenda, 'con il sì a Fit for 55 il Pd distrugge la filiera automotive' Roma, 7 giu (Adnkronos) - "Occorre che sia chiaro a tutti che se domani il @pdnetwork voterà a favore del full electric e contro la neutralità tecnologica, non considerando biocarburanti e impatto su ...Carlo Calenda, il governo è a rischio «No, Conte e Salvini fanno molto rumore per nulla». Quindi che accadrà il 21 giugno «Non succederà niente. Faranno una risoluzione che dirà che ci impegniamo ad ...