Vigorito | “Avevo lasciato per apatia | l’amore dei tifosi mi ha convinto a restare”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – Orestenon lascia. Anzi, rilancia. Il presidente giallorosso in un intervento televisivo ha chiarito la sua posizione e la sua volontà per il futuro del Benevento Calcio. “avvertito un forte senso dinell’ambiente, ma finché isaranno al mio fianco ci sarò anche io”. Le sue dichiarazioni: Emozioni – “Nei miei primi anni di presidenza ho avuto l’abitudine di saltare gli incontri con la stampa perché mi faceva piacere parlare con la gente, e dai discorsi fatti con la gente traevo la ragione per cui ero a Benevento. In questo momento mi piace socchiudere gli occhi e pensare a cosa ho visto qualche giorno fa in televisione. Quello che ho visto non mi ha fatto sentire più importante, ma mi ha reso solo felice. Ho rivisto visi con entusiasmo, che non fanno ...