Ultime Notizie – Vaiolo scimmie, Usa alzano livello allerta a 2 (Di lunedì 6 giugno 2022) In Usa l'allerta sui casi umani di Vaiolo delle scimmie passa dal livello 1 a 2. E' quanto hanno deciso i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) nelle indicazioni ai viaggiatori. L'allerta di livello 2 prevede "di mettere in pratica precauzioni più avanzate". Secondo gli esperti americani, "il rischio per la popolazione è basso, ma in caso di sintomi sospetti, come le eruzioni cutanee, è necessario consultare immediatamente un medico anche se non c'è febbre". Alla data del 5 giugno, i casi confermati a livello globale, ricordano i Cdc, sono 911 in 29 Paesi. Negli Stati Uniti sono 24.

