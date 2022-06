Ultime Notizie – Salario minimo, Conte: “Introdurlo è necessario” (Di lunedì 6 giugno 2022) Il Salario minimo in Italia? “Ci sono dei lavoratori poveri che hanno paghe da fame lo stiamo dicendo da parecchio e come M5S siamo più determinati che mai ad approvare il Salario minimo. In Europa lo stanno facendo, c’è una direttiva in arrivo e alcuni Paesi già lo hanno. Introdurlo anche in Italia è necessario e doveroso”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, a Palermo per la due giorni a sostegno della campagna del candidato a sindaco del centrosinistra Franco Miceli. Alla domanda se questo governo riuscirà ad approvare il provvedimento, Conte ha risposto: “Stiamo lavorando a tempo pieno in Commissione al Senato, il nostro progetto di legge sta andando avanti e siamo disposti a lavorare notte e giorno per approvarlo. Vogliamo farlo subito”. “In ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 giugno 2022) Ilin Italia? “Ci sono dei lavoratori poveri che hanno paghe da fame lo stiamo dicendo da parecchio e come M5S siamo più determinati che mai ad approvare il. In Europa lo stanno facendo, c’è una direttiva in arrivo e alcuni Paesi già lo hanno.anche in Italia èe doveroso”. Così il leader del M5S Giuseppe, a Palermo per la due giorni a sostegno della campagna del candidato a sindaco del centrosinistra Franco Miceli. Alla domanda se questo governo riuscirà ad approvare il provvedimento,ha risposto: “Stiamo lavorando a tempo pieno in Commissione al Senato, il nostro progetto di legge sta andando avanti e siamo disposti a lavorare notte e giorno per approvarlo. Vogliamo farlo subito”. “In ...

Advertising

GoalItalia : Bulgaria sconfitta 5-2 ? Svizzera k.o 4-0 ? Irlanda del Nord, un pari nelle ultime tre gare ? Rimpianti dell'… - sole24ore : ?? Gli #StatiUniti hanno allertato 14 Paesi, in gran parte in #Africa, che navi russe cariche di #grano potrebbero e… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - gemin_steven98 : RT @Majakovsk73: #Ucraina ultime notizie , confermate anche da governatore di Lugahnsk vedono ucraini ritornati nelle zone industriali, art… - StigmabaseF : Cremona Pride, polemiche per statua della Madonna a seno nudo | Sky TG24: cremona · gay pride · pride. Diretta TV.… -