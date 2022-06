Ucraina: Borghi (Pd), 'in dibattito 21 giugno Parlamento rafforzerà impegno per pace' (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Ritengo che anche nel dibattito parlamentare del prossimo 21 giugno rafforzeremo ogni possibile impegno per la pace del nostro Paese. Del resto, la cornice per promuovere un'azione incisiva è chiara, ed è quella definita nell'ambito dell'Unione Europea e in quello dell'alleanza atlantica". Così Enrico Borghi, deputato, membro del Copasir e responsabile politiche per la sicurezza della segreteria del Partito democratico ai microfoni di Radio Immagina, la web radio dem. "Il Presidente del consiglio Mario Draghi interpreta compiutamente questa linea con il sostegno di un'ampia maggioranza parlamentare con l'appoggio, davvero decisivo, del Partito democratico. Insomma è chiaro che occorra sviluppare una capacità di dialogo con tutta la maggioranza mantenendo ferme quelle che ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - "Ritengo che anche nelparlamentare del prossimo 21rafforzeremo ogni possibileper ladel nostro Paese. Del resto, la cornice per promuovere un'azione incisiva è chiara, ed è quella definita nell'ambito dell'Unione Europea e in quello dell'alleanza atlantica". Così Enrico, deputato, membro del Copasir e responsabile politiche per la sicurezza della segreteria del Partito democratico ai microfoni di Radio Immagina, la web radio dem. "Il Presidente del consiglio Mario Draghi interpreta compiutamente questa linea con il sostegno di un'ampia maggioranza parlamentare con l'appoggio, davvero decisivo, del Partito democratico. Insomma è chiaro che occorra sviluppare una capacità di dialogo con tutta la maggioranza mantenendo ferme quelle che ...

Advertising

TV7Benevento : **Ucraina: Borghi (Pd), 'da Copasir contrasto a propaganda, come quella ieri da Giletti'** -… - ElGuappo6 : @borghi_claudio Bhe nel 1994 erano gli USA ???? GB ???? e RUSSI i garanti dell’integrità territoriale dell’Ucraina ???? c… - SoonColibri : @borghi_claudio qui sulla guerra in Ucraina -come prima sulla narrazione covid bisogna premettere di non essere con… - 25757 : @Tramatlantico_ @borghi_claudio @robertapasquet1 Uomini,e donne?Perché dovremmo sacrificarli?L’Ucraina non è un pae… - F52 : RT @ornellanella1: @borghi_claudio Se possono ostacolare questo importantissimo referendum lo fanno. Ci manca solo che chiedano il super gr… -