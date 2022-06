Traffico Roma del 06-06-2022 ore 15:30 (Di lunedì 6 giugno 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio mi hai trovati dalla redazione code per lavori in corso sulla Roma Firenze tra la diramazione Roma nord e Ponzano Romano andando verso Firenze mentre sulla diramazione Roma Sud a causa di un piccolo in fiamme si sono formate Code in direzione della Roma Napoli Tra la barriera di Roma e San Cesareo lunghe file sulla via Tiberina in direzione Roma per il Samsung qua alternato dovuta ai lavori all’altezza del cimitero di Prima Porta in via Flaminia si procede incolonnati verso la tangenziale per un incidente all’altezza di via Bomarzo altri incidenti sono segnalati dalla polizia locale in via Trastevere in prossimità di via San Francesco a Ripa in via Portuense altezza di via senorbi ancora sospeso il servizio ferroviario ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 giugno 2022) LuceverdeBuon pomeriggio mi hai trovati dalla redazione code per lavori in corso sullaFirenze tra la diramazionenord e Ponzanono andando verso Firenze mentre sulla diramazioneSud a causa di un piccolo in fiamme si sono formate Code in direzione dellaNapoli Tra la barriera die San Cesareo lunghe file sulla via Tiberina in direzioneper il Samsung qua alternato dovuta ai lavori all’altezza del cimitero di Prima Porta in via Flaminia si procede incolonnati verso la tangenziale per un incidente all’altezza di via Bomarzo altri incidenti sono segnalati dalla polizia locale in via Trastevere in prossimità di via San Francesco a Ripa in via Portuense altezza di via senorbi ancora sospeso il servizio ferroviario ...

