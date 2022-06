Traffico Roma del 06-06-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 giugno 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità ancora lunghe code al seguito di un incidente avvenuto qualche ora penso il 31 azione dell’autosole tra Ferentino e Colleferro direzione Firenze code per un incidente anche sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra Pontina e lania sono iniziati oggi lavori sulla rete elettrica di viale Tupini e di conseguenza si transita a senso unico di merce da viale dell’astronomia a Piazzale Parri deviate anche linee di bus da oggi a fine mese lavori in corso anche in via dei Pioppi Qui siamo a Centocelle tra via delle Ortensie e Viale Palmiro Togliatti deviati in questo caso i bus della linea 548 diretti a Cinecittà e proseguiamo con il trasporto pubblico rimane ancora sospeso dei lavori di ripristino nei pressi diPrenestina il ...