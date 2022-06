Roma, Mourinho ritrova una sua vecchia conoscenza a centrocampo (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma Mourinho – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, ha rilasciato gli ultimi aggiornamenti, attraverso il proprio sito ufficiale, soffermandosi sul primo acquisto stagionale della Roma. Ecco quanto affermato. “Il primo tassello del nuovo centrocampo della Roma si chiama Nemanja Matic. I giallorossi hanno infatti chiuso l’accordo che porterà il giocatore in Italia a parametro zero. Matic firmerà un contratto di un anno con opzione (legata a presenze) per prolungare anche nella stagione 2023/2024. Dopo aver vestito le maglie di Benfica, Chelsea e Manchester United, quindi, a 33 anni il centrocampista è pronto ad affrontare una nuova sfida con la maglia della Roma. Mancano solo le formalità”. Per la terza volta si ritroveranno Mouirnho e Matic, dopo essere stati nello stesso ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 6 giugno 2022)– Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, ha rilasciato gli ultimi aggiornamenti, attraverso il proprio sito ufficiale, soffermandosi sul primo acquisto stagionale della. Ecco quanto affermato. “Il primo tassello del nuovodellasi chiama Nemanja Matic. I giallorossi hanno infatti chiuso l’accordo che porterà il giocatore in Italia a parametro zero. Matic firmerà un contratto di un anno con opzione (legata a presenze) per prolungare anche nella stagione 2023/2024. Dopo aver vestito le maglie di Benfica, Chelsea e Manchester United, quindi, a 33 anni il centrocampista è pronto ad affrontare una nuova sfida con la maglia della. Mancano solo le formalità”. Per la terza volta si ritroveranno Mouirnho e Matic, dopo essere stati nello stesso ...

