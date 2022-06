Ranking Atp aggiornato dopo il Roland Garros 2022: Nadal 4°, Ruud 6°. Berrettini 10° (Di lunedì 6 giugno 2022) Il Roland Garros cambia la classifica mondiale del tennis maschile. Il vincitore dell’Open di Francia Rafael Nadal e il suo avversario in finale, il norvegese Casper Ruu sono saliti rispettivamente di una e due posizioni al quarto e al sesto posto nel Ranking Atp aggiornato oggi. Numero uno resta il serbo Novak Djokovic, sconfitto nei quarti di finale da Nadal nel suo cammino verso il 14 titolo sulla terra battuta parigino. Il n. 2 è Daniil Medvedev, eliminato negli ottavi di finale da Marin Cilic, e il n. 3 Alexander Zverev, eliminato in semifinale a Porte d’Auteuil da Nadal. Alcaraz è 7°. Balzo per il giovane danese Holger Rune che è salito di 12 posizioni grazie a questa prestazione ed è entrato nella Top 30 (28). Da notare anche il ritorno del croato Marin Cilic ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Ilcambia la classifica mondiale del tennis maschile. Il vincitore dell’Open di Francia Rafaele il suo avversario in finale, il norvegese Casper Ruu sono saliti rispettivamente di una e due posizioni al quarto e al sesto posto nelAtpoggi. Numero uno resta il serbo Novak Djokovic, sconfitto nei quarti di finale danel suo cammino verso il 14 titolo sulla terra battuta parigino. Il n. 2 è Daniil Medvedev, eliminato negli ottavi di finale da Marin Cilic, e il n. 3 Alexander Zverev, eliminato in semifinale a Porte d’Auteuil da. Alcaraz è 7°. Balzo per il giovane danese Holger Rune che è salito di 12 posizioni grazie a questa prestazione ed è entrato nella Top 30 (28). Da notare anche il ritorno del croato Marin Cilic ...

