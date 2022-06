Rafa Nadal, in direzione ostinata e contraria (Di lunedì 6 giugno 2022) Se potesse scegliere tra un titolo al Roland Garros e un piede sinistro nuovo, Rafa Nadal non avrebbe esitazioni: sceglierebbe il piede, la salute, una vita vissuta in pace al di fuori del campo da tennis. In queste due settimane di Roland Garros lo spagnolo non ha sentito male, il dolore che gli provoca la sindrome degenerativa di Muller-Weiss è stato anestetizzato dalle infiltrazioni, una puntura ogni giorno prima del match. Il maiorchino si è presentato a Parigi stanco, invecchiato, con le gambe che dimostravano più anni di quelli reali. Più volte ha avanzato l’ipotesi che potesse essere la sua ultima volta sulla terra rossa parisienne, i bookmaker per la prima volta puntavano anche su un altro spagnolo, il diciannovenne Carlos Alcaraz, the next best thing. È finita da leggenda, da Re Sole come titolano i giornali francesi, con ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 6 giugno 2022) Se potesse scegliere tra un titolo al Roland Garros e un piede sinistro nuovo,non avrebbe esitazioni: sceglierebbe il piede, la salute, una vita vissuta in pace al di fuori del campo da tennis. In queste due settimane di Roland Garros lo spagnolo non ha sentito male, il dolore che gli provoca la sindrome degenerativa di Muller-Weiss è stato anestetizzato dalle infiltrazioni, una puntura ogni giorno prima del match. Il maiorchino si è presentato a Parigi stanco, invecchiato, con le gambe che dimostravano più anni di quelli reali. Più volte ha avanzato l’ipotesi che potesse essere la sua ultima volta sulla terra rossa parisienne, i bookmaker per la prima volta puntavano anche su un altro spagnolo, il diciannovenne Carlos Alcaraz, the next best thing. È finita da leggenda, da Re Sole come titolano i giornali francesi, con ...

