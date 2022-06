Psg, Icardi furioso: “Io in bilico? Scrivete cagate, ho due anni di contratto” (FOTO) (Di lunedì 6 giugno 2022) “Quando facevo 30 gol a stagione c’erano gli stessi argomenti. Ho ancora due anni di contratto. Non mi sembra così in bilico come si fa capire con le cagate scritte. Mi conoscono abbastanza bene tutti e decido io se restare e mettermi a disposizione“. Con una storia Instagram dal sapore polemico, Mauro Icardi risponde alle critiche. Per l’argentino ex Inter 24 presenze e 4 gol stagionali in campionato, in quella che è la sua peggior stagione in carriera a livello realizzativo. LO SFOGO SOCIAL DI Icardi Nel frattempo Icardi… pic.twitter.com/RUDv96r6Qm — InterHub (@InterHubOff) June 6, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) “Quando facevo 30 gol a stagione c’erano gli stessi argomenti. Ho ancora duedi. Non mi sembra così income si fa capire con lescritte. Mi conoscono abbastanza bene tutti e decido io se restare e mettermi a disposizione“. Con una storia Instagram dal sapore polemico, Maurorisponde alle critiche. Per l’argentino ex Inter 24 presenze e 4 gol stagionali in campionato, in quella che è la sua peggior stagione in carriera a livello realizzativo. LO SFOGO SOCIAL DINel frattempo… pic.twitter.com/RUDv96r6Qm — InterHub (@InterHubOff) June 6, 2022 SportFace.

