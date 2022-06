'Prego per le vittime e per il loro Paese' - Cronaca - quotidiano.net (Di lunedì 6 giugno 2022) La Chiesa è ancora nel mirino e il Santo Padre si rifugia nella preghiera. "Il Papa " fa sapere la Sala Stampa Vaticana " ha appreso dell'attacco alla chiesa a Ondo, in Nigeria, e della morte di ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) La Chiesa è ancora nel mirino e il Santo Padre si rifugia nella preghiera. "Il Papa " fa sapere la Sala Stampa Vaticana " ha appreso dell'attacco alla chiesa a Ondo, in Nigeria, e della morte di ...

Advertising

carlaruocco1 : Ennesimo brutale attacco in un chiesa cristiana in #Nigeria: tra le decine di morti anche bambini. Nel giorno di Pe… - tancredipalmeri : Infatti lo stipendio di Lukaku costerebbe esattamente quanto il rinnovo di Perisic, e quello Dybala -25% di Vidal+A… - middleagewome : Candeline per letteratura italiana e matematica vi prego gente - Red_Tweety68 : @Osinttechnical Prego per tutti voi!! #StopPutinNOW #ArmUkraineNow #SlavaUkraine - infoitinterno : 'Prego per le vittime e per il loro Paese' -