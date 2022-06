Ponticelli, droga in lavatrice: il “bucato” costa le manette a 2 persone (Di lunedì 6 giugno 2022) Cronaca di Napoli: i Carabinieri di Ponticelli hanno arrestato un 39enne e una 22enne dopo il ritrovamento di marijuana e hashish nascosti nella loro casa. Dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio Pietro Scarpa, 39 anni e la compagna incensurata di 22 anni. Durante una perquisizione nella loro abitazione di Via Vera Leggi su 2anews (Di lunedì 6 giugno 2022) Cronaca di Napoli: i Carabinieri dihanno arrestato un 39enne e una 22enne dopo il ritrovamento di marijuana e hashish nascosti nella loro casa. Dovranno rispondere di detenzione dia fini di spaccio Pietro Scarpa, 39 anni e la compagna incensurata di 22 anni. Durante una perquisizione nella loro abitazione di Via Vera

