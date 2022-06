Nigeria | sparatoria in chiesa | almeno 50 morti

(Di lunedì 6 giugno 2022) Inè strage di uomini, donne e bambini: un commando armato uccide con una50 fedeli tra coloro che si erano riuniti nellacattolica di San Francesco Saverio, nella cittàna di Owo, nello stato di Ondo nel sudovest del Paese. L’attacco alla diocesi I fedeli erano riuniti in occasione della domenica di Pentecoste, che ha visto numerose vittime ferirsi gravemente sotto i colpi d’arma da fuoco ed esplosivi, le armi utilizzate secondo alcuni testimoni sentiti dalla BBC. Fino a questo attacco, il primo in unadel sud, la zona della diocesi era riconosciuta come una delle aree più pacifiche del Paese, nonostante la massiccia presenza di milizie legate all’estremismo islamico. Oltre ai moti ed ai feriti ricoverati in condizioni gravissime ...

Hanno colpito durante la messa di Pentecoste, la chiesa affollatissima di fedeli. Raffiche di spari, poi un boato. Urla e un disperato fuggi fuggi. Quel che resta lo mostrano immagini raccapriccianti: ...La'non si arrenderà mai al male e alla gente malvagia', non importa quale sarà 'il prezzo ... Video su questo argomento New York, Frank James arrestato per lain metropolitana: come ...Tragedia nella chiesa cattolica di San Francesco nello stato nigeriano di Ondo, dove durante la domenica della Pentecoste un gruppo di uomini armati ha aperto il fuoco contro i fedeli provocando almen ...In Nigeria, uomini armati hanno massacrato dei cattolici in ... Avrebbero anche rapito diverse persone. Le riprese video dopo la sparatoria mostrano i corpi, compresi i bambini, in pozze di sangue. Il ...