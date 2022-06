Napoli, spunta il nome di Soler per la mediana (Di lunedì 6 giugno 2022) Il Napoli potrebbe cercare in Spagna il possibile sostituto di Fabian Ruiz, spunta il nome di Soler del Valencia spunta un nuovo nome per il centrocampo del Napoli, agli azzurri piace Soler del Valencia. Il giocatore potrebbe essere un possibile sostituto di Fabian Ruiz, qualora dovesse andare via in estate. La chiave per poterlo prendere a costo minore è la scadenza dello spagnolo nel 2023. Giuntoli al lavoro, lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Ilpotrebbe cercare in Spagna il possibile sostituto di Fabian Ruiz,ildidel Valenciaun nuovoper il centrocampo del, agli azzurri piacedel Valencia. Il giocatore potrebbe essere un possibile sostituto di Fabian Ruiz, qualora dovesse andare via in estate. La chiave per poterlo prendere a costo minore è la scadenza dello spagnolo nel 2023. Giuntoli al lavoro, lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

