Napoli - Ospina verso l'addio (Di lunedì 6 giugno 2022) In casa Napoli sembra si stia risolvendo l'intreccio legato ai portieri, secondo quanto riferisce la radio ufficiale Kiss kiss Napoli David Ospina dirà addio agli azzurri. A questo punto sarebbe pronto a rinnovare Alex Meret e diventare il portiere titolare. Il Napoli avrebbe già bloccato Salvatore Sirigu che si libererà a parametro zero dal 30 giugno. Come terzo portiere ci sarà il giovane Davide Marfella classe 1999 di Pozzuoli. Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 6 giugno 2022) In casasembra si stia risolvendo l'intreccio legato ai portieri, secondo quanto riferisce la radio ufficiale Kiss kissDaviddiràagli azzurri. A questo punto sarebbe pronto a rinnovare Alex Meret e diventare il portiere titolare. Ilavrebbe già bloccato Salvatore Sirigu che si libererà a parametro zero dal 30 giugno. Come terzo portiere ci sarà il giovane Davide Marfella classe 1999 di Pozzuoli.

