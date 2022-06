Nadal | una figura cosmica più che un tennista da record

Leggi su agi

(Di lunedì 6 giugno 2022) AGI - Per capire l'eccezionalità di Rafabisogna scomodare Tazio Nuvolari. E tornare al 1 settembre del 1925. Gran premio delle Nazioni, Monza. Nivola (che in quel periodo alternava corse in auto e in moto) aveva provato in precedenza l'Alfa Romeo P2: avrebbe dovuto diventare il sostituto di Ascari. L'auto lo tradì, si capovolse, il pilota uscì dall'abitacolo con fratture varie e lussazioni. I medici dissero che prima di un mese non avrebbe potuto rimettersi in piedi. Lui invece si fece confezionare una specie di tuta di cuoio che lo bloccava in sella alla moto (la Freccia Celeste della Bianchi). Si fece issare in sella, corse la gara e la vinse. Dopo dichiarò a Indro Montanelli: “Sentii i piedi sguazzarmi dentro gli scarpini, come quando vai a caccia in una palude. Quanta acqua, pensai. Invece era sangue colato dalle ferite”. Ecco, i piedi. Anzi: il piede. ...