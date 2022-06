Monza, Cragno e Destro gli ultimi due obiettivi (Di lunedì 6 giugno 2022) Il Monza sogna in grande e si pone altri due obiettivi: Cragno per la porta e Destro per l’attacco dei brianzoli Il Monza neo promosso in Serie A sogna in grande. Il budget potrebbe essere elevato per i brianzoli e l’accoppiata con Galliani agli acquisti potrebbe davvero far sognare i tifosi biancorossi. Dopo le ultime notizie su Ranocchia e Candreva, Galliani mette nel mirino altri due obiettivi. Il primo riguarda Cragno in porta. Il portiere del Cagliari vuole restare in Serie A e su di lui ci sarebbe una folta concorrenza con Torino, Fiorentina e Lazio. Il secondo nome è quello di Destro, centravanti che si libererà a zero a giugno dal Genoa. Qui la concorrenza è con il Lecce, ma Galliani potrebbe giocare un ruolo fondamentale per la riuscita della ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Ilsogna in grande e si pone altri dueper la porta eper l’attacco dei brianzoli Ilneo promosso in Serie A sogna in grande. Il budget potrebbe essere elevato per i brianzoli e l’accoppiata con Galliani agli acquisti potrebbe davvero far sognare i tifosi biancorossi. Dopo le ultime notizie su Ranocchia e Candreva, Galliani mette nel mirino altri due. Il primo riguardain porta. Il portiere del Cagliari vuole restare in Serie A e su di lui ci sarebbe una folta concorrenza con Torino, Fiorentina e Lazio. Il secondo nome è quello di, centravanti che si libererà a zero a giugno dal Genoa. Qui la concorrenza è con il Lecce, ma Galliani potrebbe giocare un ruolo fondamentale per la riuscita della ...

