MEMORIA | di Apichatpong Weerasethakul in sala dal 16 giugno

(Di lunedì 6 giugno 2022), il nuovo film di, Premio della Giuria al 74º Festival di Cannes, uscirà indal 16distribuito da Academy Two in collaborazione con MUBI. “”, quando uscirà al cinema? Sarà possibile vedere il capolavoro del regista thailandese, Palma d’oro a Cannes per Lo zio Boonmee che ricorda le vite precedenti, in alcuni cinema selezionati dal 16e per tutta l’estate. Sinossiè la storia di una donna che si scopre punto di congiunzione tra presente, passato e futuro. Jessica, una straordinaria Tilda Swinton, è infatti, una botanica in viaggio a Bogotà per far visita alla sorella. Durante il suo soggiorno viene svegliata nella notte da un boato assordante. l’archeologa Agnés Un ...

Advertising

Think_movies : “Memoria”, di Apichatpong Weerasethakul con Tilda Swinton in sala dal 16 giugno - botaomeravillao : RT @RBcasting: Arriva al cinema il 16 giugno 'Memoria', il film di Apichatpong Weerasethakul con protagonista Tilda Swinton. Premio della G… - RBcasting : Arriva al cinema il 16 giugno 'Memoria', il film di Apichatpong Weerasethakul con protagonista Tilda Swinton. Premi… -

NonSoloCinema

', il nuovo film diWeerasethakul, Premio della Giuria al 74° Festival di Cannes, uscirà in sala dal 16 giugno distribuito da Academy Two in collaborazione con MUBI. Sarà possibile ......Annette Premio per la sceneggiatura a HAMAGUCHI Ryusuke et TAKAMASA Oe per Drive My Car Premio della giuria Ex Aequo a HàBerech (Le Genou d'Ahed / Ahed's knee) di Nadav LAPID edi... “Memoria” di Apichatpong Weerasethakul MEMORIA: è la storia di una donna che si scopre punto di congiunzione tra presente, passato e futuro. Jessica, una straordinaria Tilda Swinton ...“Memoria”, il nuovo film di Apichatpong Weerasethakul, Premio della Giuria al 74° Festival di Cannes, uscirà in sala dal 16 giugno distribuito da Academy Two in collaborazione con MUBI. Sarà possibile ...