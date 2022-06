Meloni: nel centrodestra primarie de facto, decidono i cittadini (Di lunedì 6 giugno 2022) "Noi le primarie le facciamo de facto perché le nostre regole questo dicono, ma come dovrebbe fare chiunque riconosca il peso del consenso. Non c'è altro modo per valutare in democrazia chi debba fare ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 giugno 2022) "Noi lele facciamo deperché le nostre regole questo dicono, ma come dovrebbe fare chiunque riconosca il peso del consenso. Non c'è altro modo per valutare in democrazia chi debba fare ...

Advertising

AlessiaMorani : “Quando verrà il nostro tempo”. Chi può ricordare alla ex ministra #Meloni che il loro tempo è già venuto e che ci… - FratellidItalia : RT @fdiviterbo: Giorgia Meloni in piazza a sostegno di Laura Allegrini. La leader di Fratelli d'Italia sarà nel capoluogo mercoledì 8 giugn… - fdiviterbo : Giorgia Meloni in piazza a sostegno di Laura Allegrini. La leader di Fratelli d'Italia sarà nel capoluogo mercoledì… - masnatale : @gis_giannuzzo L'orgoglio é finito. Che orgoglio ci può essere nel sentirsi parte di un popolo che applaude e osann… - ilREsalmone : @DMichele74 @Quintarelli_A @Noi_briganti Atteniamoci ai fatti, la Meloni è o non è membro dell'Aspen Institute Ital… -