Mejoy | la startup di Insigne e Ferraiuolo che piace ad Algorand Foundation

(Di lunedì 6 giugno 2022) Sviluppo software, digital marketing, content creating: sono questi i capisaldi di ‘‘, start up campana nata nel 2020 su iniziativa di due imprenditori di Sorrento, Davide(34 anni) e Antonio(34 anni). Grazie al loro background imprenditoriale,, hanno dato vita a diverse idee innovative, incluso il progetto per una piattaforma tecnologica rivolta ad imprese, brand, artisti, influencer e utenti privati: particolare attenzione viene riservata alle nuove frontiere digitali della Blockchain e degli Nft (Non fungibile token). In particolare la ‘’ ha già sviluppato e lanciato il progetto ALgoWIFI ed è in cantiere l’innovativo ‘Shype‘. “La nostra piattaforma – spiegano Davidee Antonio– è ...

Advertising

ROMA on line

In piena pandemia covid - 19 hanno avviato lacome holding per gestire molteplici progetti ...internazionale negli eventi tematici che vengono organizzati per scoprire e valorizzare nuoveIn piena pandemia covid - 19 hanno avviato lacome holding per gestire molteplici progetti ...internazionale negli eventi tematici che vengono organizzati per scoprire e valorizzare nuoveSviluppo software, digital marketing, content creating: sono questi i capisaldi di 'Mejoy', start up campana nata nel 2020 su iniziativa di due imprenditori di Sorrento, Davide Insigne (34 anni) e Ant ...La blockchain del nobel dell'informatica ha attenzionato il progetto Shype dei due imprenditori campani L'idea, nata nel 2020 in piena pandemia, punta ...