Lorella Cuccarini esclude Alex dalle sue interviste?

Leggi su novella2000

(Di lunedì 6 giugno 2022)e l’esclusione di, dopo la fine di Amici 21, sta organizzando una serie dicon alcuni ex allievi. Non solo quelli di questa edizione ma anche appartenenti a quella passata. Nel video che ha pubblicato come teaser trailer notiamo, infatti, Aisha, Luigi Strangis e anche Rosa Di Grazia e L'articolo proviene da Novella 2000.