Lagarde nel segno di Draghi. Il whatever it takes dello spread (Di lunedì 6 giugno 2022) Perché non scrivere Christine Lagarde e leggere Mario Draghi? Se il filo conduttore è il whatever it takes che proprio l’ex presidente della Bce ha coniato, ormai quasi 10 anni fa, la sostituzione potrebbe funzionare. I tassi sui debiti sovrani, non è una notizia di oggi, hanno ricominciato a correre, con gli spread in risalita e il rendimento sui titoli decennali italiani costantemente oltre il 3%. E allora, se è vero che il mese prossimo la Banca centrale europea comincerà ad alzare, gradualmente e per la prima volta in dieci anni, il costo del denaro, è altrettanto vero che sul versante degli spread e del finanziamento al debito, Francoforte non resterà a guardare. La prova, come rivelato dal Financial Times, è nell’impegno concreto a sostenere il debito dei Paesi più in difficoltà, ... Leggi su formiche (Di lunedì 6 giugno 2022) Perché non scrivere Christinee leggere Mario? Se il filo conduttore è ilitche proprio l’ex presidente della Bce ha coniato, ormai quasi 10 anni fa, la sostituzione potrebbe funzionare. I tassi sui debiti sovrani, non è una notizia di oggi, hanno ricominciato a correre, con gliin risalita e il rendimento sui titoli decennali italiani costantemente oltre il 3%. E allora, se è vero che il mese prossimo la Banca centrale europea comincerà ad alzare, gradualmente e per la prima volta in dieci anni, il costo del denaro, è altrettanto vero che sul versante deglie del finanziamento al debito, Francoforte non resterà a guardare. La prova, come rivelato dal Financial Times, è nell’impegno concreto a sostenere il debito dei Paesi più in difficoltà, ...

Advertising

Benzinga_Italia : RT @cavicchioli: Bce, i mercati scommettono sul Whatever it takes di Lagarde. Piovono forti acquisti sul Btp, il cui rendimento è passato… - cavicchioli : Bce, i mercati scommettono sul Whatever it takes di Lagarde. Piovono forti acquisti sul Btp, il cui rendimento è… - SbranaMaria : @GianzDav @luca_vota @CeccoNebbia @Chini_Francesco @buch_1977 @Mishimajakowskj @CCFCattaneo @falitalia @pbiagiola… - R_F_77777 : Aumento dei prezzi nel medio termine non è inflazione ?? @Musso___ - PaoloLuraschi : La transizione mondiale verso le energie rinnovabili probabilmente porterà ad un aumento dei prezzi nel medio termi… -