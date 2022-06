La solitudine di Draghi e l’improvvisa oscillazione di Letta sull’Ucraina

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 6 giugno 2022) Sabato, per qualche ora, è sembrato che pure il politico italiano che,a parte, ha finora tenuto la posizione più seria e responsabile sulla guerra, cioè Enrico, si fosse affiancato a Salvini e messo a lavorare per Putin, impegnandosi a propiziare una pace che paghi alla Russia e addebiti all’Ucraina quello che l’avvelenatore del Cremlino ritiene il prezzo giusto per la fine dei massacri: il riconoscimento del diritto dei russi sui territori occupati, la neutralizzazione militare dell’Ucraina, la fine delle sanzioni contro Mosca. Durante un evento elettorale nelle Marche e poi davanti alle telecamere dei tgha detto: «Una pace non completamente giusta è più giusta della continuazione della guerra». È una frase dolente, pronunciata dall’ex presidente bosniaco Alija Izetbegovi?, quando firmò l’accordo di Dayton del ...