Kalle Rovanpera | ”Non avevo feeling con la Yaris”

(Di lunedì 6 giugno 2022) Il leader del Campionato del Mondo Rally,Rovanperä, in Sardegna ha esteso il proprio vantaggio nel Campionato del Mondo Rally.ha gestito al meglio una gara in cui non avevacon la vettura ed è finito quinto assoluto. Temperature ambientali superiori a 35 gradi centigradi combinate con strade accidentate e rocciose rendono Source

Sebbene in fondo alla top 5,su Toyota GR Yaris Rally1, con una strategia efficace, mantiene la leadership del mondiale. Con le prestazioni di Tanak e Sordo, Hyundai assottiglia ...... rimarcando l'eccellente lavoro sostenuto dal team di Hyundai Motorsport nell'ardua impresa di recuperare punti preziosi e colmare il gap creatosi dalla fuga dell'attuale leader iridato...Ott Tanak e Martin Jarveoja trionfano al Rally Italia Sardegna 2022 su Hyundai i20 N Rally1. Il round italiano del Campionato del Mondo Rally organizzato da ...Tanak sopra a tutti. Certo. Ma l’estone non è il solo ad aver vinto in Sardegna. Per motivi, obiettivi e risultati diversi, possiamo contare più vincitori, o per lo meno più soddisfatti ...