Golden State pareggia sull’1-1 la finale Nba con Boston

San Francisco (USA) (ITALPRESS) – I Golden State Warriors pareggiano sull'1-1 la serie della finale Nba 2022 con i Boston Celtics. Sul parquet casalingo del Chase Center di San Francisco, di fronte a oltre 18mila spettatori, i californiani si aggiudicano gara-2 per 107-88 con 29 punti di Curry (top-scorer) e 17 di Poole; tra gli ospiti, 28 di Tatum e 17 di Brown. Gara-3 al TD Garden di Boston nella notte italiana di giovedì.– foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

