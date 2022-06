Fonti Campidoglio | verso accordi per superare dieci giorni stop Tmn Aprilia

(Di lunedì 6 giugno 2022) Roma –al lavoro da questa mattina sulla questione rifiuti con la cabina di regia.del Comune di Roma fanno sapere che arrivano buone notizie sul fronte degli sbocchi: sono in via di definizione gliper fronteggiare i 10siper la manutenzione del Tmb di. Il tavolo sarà aggiornato domattina e, da quanto si apprende, oltre alla soluzione degli sbocchi, ci sarà un’accelerazione sulla questione dei nuovi affidamenti delle Utenze Non Domestiche (UND) e sull’assunzione di nuovo personale. (Agenzia Dire)

